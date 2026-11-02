Yanzhou Coal Mining: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Yanzhou Coal Mining lud am 30.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.40 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Yanzhou Coal Mining 0.230 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 41.86 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38.26 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch