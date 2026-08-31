Yanzhou Coal Mining: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Yanzhou Coal Mining präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.32 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.200 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 41.40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 41.06 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 29.04 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch