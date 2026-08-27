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27.08.2026 06:37:00
Yantai North Andre Juice vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Yantai North Andre Juice äusserte sich am 24.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0.18 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.370 HKD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 444.8 Millionen HKD in den Büchern – ein Minus von 20.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Yantai North Andre Juice 559.2 Millionen HKD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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