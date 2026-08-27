Yantai North Andre Juice präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Yantai North Andre Juice liess sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Yantai North Andre Juice die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.15 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.340 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Yantai North Andre Juice mit einem Umsatz von insgesamt 386.4 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 518.3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 25.44 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch