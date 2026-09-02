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02.09.2026 06:37:00
Yantai Eddie Precision Machinery stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Yantai Eddie Precision Machinery hat am 30.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es stand ein EPS von 0.19 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Yantai Eddie Precision Machinery noch ein Gewinn pro Aktie von 0.130 CNY in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Yantai Eddie Precision Machinery mit einem Umsatz von insgesamt 1.09 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 798.2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 37.09 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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