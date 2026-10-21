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21.10.2026 06:37:00
Yantai Eddie Precision Machinery hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Yantai Eddie Precision Machinery gab am 20.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.15 CNY, nach 0.130 CNY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite standen 1.06 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 805.8 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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