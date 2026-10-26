Yantai Changyu Pioneer Wine veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Yantai Changyu Pioneer Wine hat am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12.33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 705.2 Millionen HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 792.2 Millionen HKD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch