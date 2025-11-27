|
Yankee Hat Minerals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Yankee Hat Minerals hat am 25.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0.010 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Yankee Hat Minerals ein Ergebnis je Aktie von -0.030 CAD vermeldet.
Redaktion finanzen.ch
