Yangzhou Yangjie Electronic Technology legte Quartalsergebnis vor

Yangzhou Yangjie Electronic Technology lud am 27.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.25 USD gegenüber 0.190 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Yangzhou Yangjie Electronic Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49.61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 395.7 Millionen USD im Vergleich zu 264.5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch