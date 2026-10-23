Yangzhou Tinfulong Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Yangzhou Tinfulong Group äusserte sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.28 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.250 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10.75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 866.9 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 960.1 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch