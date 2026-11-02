Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock legte Quartalsergebnis vor

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.90 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.230 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.32 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 139.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.89 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch