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26.08.2026 06:37:00
Yangtze Optical Electronic A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Yangtze Optical Electronic A liess sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Yangtze Optical Electronic A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 0.07 CNY. Im letzten Jahr hatte Yangtze Optical Electronic A einen Gewinn von 0.170 CNY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3.87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 131.5 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 126.6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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