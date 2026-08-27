Yangquan Coal Industry (Group): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Yangquan Coal Industry (Group) hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.16 CNY gegenüber 0.050 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7.87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.00 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 5.42 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch