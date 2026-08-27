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27.08.2026 06:37:00
Yangaroo verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Yangaroo hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Auf der Umsatzseite standen 3.0 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.3 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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