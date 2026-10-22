Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0.42 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer noch ein Gewinn pro Aktie von 0.130 SAR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27.48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.68 Milliarden SAR. Im Vorjahresviertel waren 1.32 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch