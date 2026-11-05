Yanbu Cement veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Yanbu Cement lud am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.01 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.180 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Yanbu Cement im vergangenen Quartal 178.5 Millionen SAR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 40.00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yanbu Cement 297.5 Millionen SAR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch