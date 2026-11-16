Yamini Investments Company: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Yamini Investments Company hat am 14.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Umsatzseitig standen 9.2 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 41.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Yamini Investments Company 15.6 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch