Yamazen veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Yamazen hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 50.28 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Yamazen 27.75 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20.95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 161.72 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 133.71 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch