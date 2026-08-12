Yamazen stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Yamazen präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 21.57 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 21.37 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Yamazen mit einem Umsatz von insgesamt 145.86 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 126.14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 15.64 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch