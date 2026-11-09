YAMAZAKI: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

YAMAZAKI präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1.82 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -18.340 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 762.6 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte YAMAZAKI 684.2 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch