Yamazaki Baking öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Yamazaki Baking hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 38.99 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Yamazaki Baking 34.15 JPY je Aktie verdient.

Yamazaki Baking hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 334.86 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5.48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 317.47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch