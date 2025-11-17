YAMAYA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

YAMAYA hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 25.93 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 67.45 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0.86 Prozent zurück. Hier wurden 40.07 Milliarden JPY gegenüber 40.42 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch