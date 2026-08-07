YAMAX stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

YAMAX hat am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 12.96 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte YAMAX 52.61 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat YAMAX in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 38.44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.00 Milliarden JPY im Vergleich zu 6.49 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch