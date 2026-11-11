Yamaura: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Yamaura präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 48.13 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yamaura 53.06 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 10.01 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 6.66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Yamaura 10.73 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch