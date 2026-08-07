Yamau präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Yamau präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 43.57 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 58.03 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4.43 Prozent zurück. Hier wurden 4.28 Milliarden JPY gegenüber 4.48 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch