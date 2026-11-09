Yamau: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Yamau liess sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Yamau die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 40.09 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 42.98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 4.25 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 0.24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch