YAMATO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

YAMATO hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

YAMATO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.010 USD je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8.59 Prozent auf 2.91 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch