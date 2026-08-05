YAMATO: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

YAMATO hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.12 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.120 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 2.78 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 8.04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.03 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch