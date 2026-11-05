Yamato präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Yamato lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Yamato hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 14.76 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.63 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1.26 Prozent zurück. Hier wurden 463.52 Milliarden JPY gegenüber 469.42 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch