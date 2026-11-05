YAMATO legte Quartalsergebnis vor

YAMATO hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 70.22 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte YAMATO ein EPS von 54.08 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1.62 Prozent auf 12.61 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12.82 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch