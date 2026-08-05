YAMATO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

YAMATO stellte am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 38.25 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 36.86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9.46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12.30 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 13.58 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch