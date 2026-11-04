Yamato Kogyo präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Yamato Kogyo gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 255.46 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 215.12 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Yamato Kogyo im vergangenen Quartal 44.85 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21.28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yamato Kogyo 36.98 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch