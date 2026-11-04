Yamato Kogyo hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Yamato Kogyo gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12.28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 281.6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 250.8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch