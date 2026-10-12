YAMATO INTERNATIONAL legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

YAMATO INTERNATIONAL hat am 09.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.18 JPY gegenüber 0.170 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.54 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6.09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte YAMATO INTERNATIONAL einen Umsatz von 4.28 Milliarden JPY eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 9.97 JPY, nach 6.97 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Jahresumsatz wurde auf 19.88 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 19.44 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch