Yamato Industry: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Yamato Industry hat sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei -54.36 JPY. Ein Jahr zuvor waren -58.840 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 1.85 Milliarden JPY, gegenüber 2.99 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 38.24 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch