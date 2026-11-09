Yamatane präsentierte Quartalsergebnisse

Yamatane äusserte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 48.59 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Yamatane ein Ergebnis je Aktie von 51.41 JPY vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Yamatane in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.63 Milliarden JPY im Vergleich zu 21.05 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch