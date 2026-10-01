YAMASHITA HEALTH CARE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

YAMASHITA HEALTH CARE äusserte sich am 30.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

YAMASHITA HEALTH CARE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 39.98 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.840 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0.22 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.05 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.08 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch