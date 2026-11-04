Yamashina: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Yamashina lud am 02.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1.14 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Yamashina 0.660 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.77 Milliarden JPY – ein Plus von 21.48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Yamashina 3.11 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch