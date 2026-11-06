YAMASHIN-FILTER präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

YAMASHIN-FILTER veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9.40 JPY. Im Vorjahresviertel waren 7.08 JPY je Aktie erzielt worden.

YAMASHIN-FILTER hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.88 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch