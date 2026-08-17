YAMANO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

YAMANO hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2.67 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2.240 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.52 Milliarden JPY – ein Plus von 2.10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem YAMANO 3.45 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch