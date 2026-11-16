Yamanashi Chuo Bank legte Quartalsergebnis vor

Yamanashi Chuo Bank hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 11.43 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yamanashi Chuo Bank 7.63 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 22.37 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17.06 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch