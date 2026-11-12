Yamami stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Yamami hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 102.53 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 40.17 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.29 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 19.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.24 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch