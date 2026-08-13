Yamami: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Yamami hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 74.87 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 39.47 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11.71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.79 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 5.18 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 275.87 JPY beziffert, während im Vorjahr 215.67 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 10.32 Prozent auf 23.24 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 21.06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch