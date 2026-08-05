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05.08.2026 06:37:00
Yamama Saudi Cement Company Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Yamama Saudi Cement Company Registered hat sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.60 SAR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Yamama Saudi Cement Company Registered ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.600 SAR in den Büchern gestanden.
Yamama Saudi Cement Company Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 355.0 Millionen SAR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 362.4 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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