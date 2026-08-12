Yamaki stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Yamaki hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Yamaki hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9.89 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8.82 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.88 Milliarden JPY – eine Minderung von 7.84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.12 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch