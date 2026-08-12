Yamaichi Real Estate zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Yamaichi Real Estate hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 8.63 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -22.230 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 158.44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.16 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.58 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch