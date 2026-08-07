Yamaichi Electronics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Yamaichi Electronics hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 234.44 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Yamaichi Electronics noch ein Gewinn pro Aktie von 150.70 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.89 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35.78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Yamaichi Electronics einen Umsatz von 14.65 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch