Yamaha präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Yamaha stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0.15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yamaha 0.040 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1.59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 730.0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 718.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch