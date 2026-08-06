Yamaha Motor stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Yamaha Motor gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Yamaha Motor hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.94 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.320 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.82 Milliarden USD – ein Plus von 6.87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Yamaha Motor 4.51 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch