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09.11.2026 06:37:00
Yamaha Motor: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Yamaha Motor hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.77 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.140 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4.98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.29 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.50 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
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